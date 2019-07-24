今日 21:19
重要通告
港股直擊
中信大錳(01091)公布，截至6月底止，中期盈利8626.1萬元，按年增長0.44%，每股盈利2.52仙，不派中期息。
期內，收益31.41億元，按年減少3.75%。
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