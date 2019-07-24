重要通告 港股直擊

滙豐控股(00005)宣布，施俊仁將退任公司獨立非執行董事，2020年2月18日起生效。

滙控表示，施俊仁已獲葛蘭素史克股份(GlaxoSmithKline)委任為非執行主席，自今年9月1日起生效。