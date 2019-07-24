重要通告 港股直擊

常茂生物(00954)預料，截至6月底止中期股東應佔淨利潤3800萬至4500萬元(人民幣‧下同)，按年飆升1.68至2.17倍。

該公司2018年度同期中期盈利1419.7萬元，每股盈利2.7分。

常茂生物解釋，預期盈利上升，主要由於去年次季完成丁烷法制順酐改造工作，從源頭上控制生產成本，並取得額外能源效益。

此外，集團各生產部門在節能減排、降耗增效，以及提高勞動生產率上做了較多工作，為經濟效益增加作出一定貢獻。 另外，集團主要產品銷售價格有所上升，雙向作用使集團主要產品毛利率增加。