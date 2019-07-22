重要通告 港股直擊

安踏體育(02020)發盈喜，預料截至6月底止中期股東應佔溢利將按年增長不少於25%，綜合基準經營溢利增長不少於50%。

該公司2018年度同期股東應佔盈利19.45億元(人民幣‧下同)，每股盈利72.44分；經營溢利約26.89億元。

安踏體育解釋，預期盈利上升，主要由於安踏品牌及其他品牌產品銷售持續強勁增長，導致收益增長超過35%。

此外，經營溢利率按年有所增加，主要由於零售業務的貢獻增加，而一般其產生的毛利率較批發業務為高、集團提前收到政府補助，以及經營開支比率相對穩定。