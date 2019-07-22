今日 12:42
重要通告
港股直擊
奧園健康(03662)發盈喜，預計上半年核心淨利潤按年增逾85%。
該公司表示，盈利上升主要受惠集團提供服務預售陳列單位與銷售辦公室數量增加，以及來自社區增值服務收入增加所致。
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