今日 16:59
重要通告
港股直擊
中國聯通(00762)宣布，6月份移動出賬用戶淨增2.4萬戶，至3.24億戶。其中，4G用戶淨增303.1萬戶，至2.39億戶。
期內，固網寬帶用戶淨增24.6萬戶，至8341.3萬戶。
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