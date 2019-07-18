重要通告 港股直擊

現代牧業(01117)公布，按每股認購價1.3535元，向於深交所上市的新希望乳業配售2.76億股；同時，新希望乳業亦以每股1.3535元，購買3.19億股質押股份。兩者合共淨籌8.05億元。

配售股份佔經擴大後該公司已發行股本約4.31%，質押股份則佔擴大後已發行股本約4.97%；配售價較該股今日收報1.39元，折讓2.63%。

該公司指出，所得淨額中約50%用於新建牧場開支及增加牛群規模、約30%用於償還貸款，以及餘額約20%作為一般營運資金和其他一般公司用途。