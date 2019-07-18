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今日 21:14 重要通告 港股直擊

澳能建設料半年盈利跌逾85%

澳能建設(01183)預期，截至6月底止，中期盈利將下跌85%至95%，去年同期盈利2083.1萬澳門元。

該公司稱，盈利下跌，主要由於總合約金額及可確認收益顯著減少，因中美貿易糾紛不斷升級，導致本身為澳門賭場業主或經營者的項目業主或客戶在量度經濟環境時，維持審慎態度，並延期推出若干大型項目；同時，因從澳門相關監管機構申請領取建築項目批准、建築工程許可和外籍勞工工作許可證而產生的非預期延誤。

此外，亦因上市後續再度產生的法律及專業費用，帶動行政開支增加。

下載港交所通告原文

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