今日 09:06
重要通告
港股直擊
維達國際(03331)公布，截至6月30日止半年度業績，溢利4.4億元，按年上升5.39%，每股盈利36.8仙，派息7仙。
期內，收益78.91億元，按年增加7.58%。
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