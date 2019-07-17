今日 17:46
重要通告
港股直擊
味千(中國)(00538)宣布，以人民幣計，截至6月底止第二季，香港及中國快速休閒餐廳業務同店銷售按年升4.8%。
期內，快速休閒餐廳業務銷售升6.4%。
二線樓追落後 半月26宗破頂
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零售業預警全年生意升轉挫逾一成
中美陷口水戰 七翻身未兌現
陸文
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林日彥
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血戰新城市廣場 警兩人斷指共11傷
【加元】滙市風雲中突圍
李若凡
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財富管理
How strong is Xi Jinping really?
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