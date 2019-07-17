中廣核新能源(01811)公布，今年上半年完成發電量6588.9吉瓦時，按年減少2%。其中，中國風電項目按年升13%，中國太陽能項目增加1.18倍，中國燃煤、熱電聯產及燃氣項目減少2.8%，中國水電項目增34.7%，以及南韓燃氣項目跌16.1%。
單計6月，完成發電量947.1吉瓦時，按年跌21%。當中，中國風電項目增18.5%，中國太陽能項目升84.6%，中國燃煤、熱電聯產及燃氣項目減少22.2%，中國水電項目增12.3%，以及南韓燃氣項目減少43.2%。
中廣核新能源(01811)公布，今年上半年完成發電量6588.9吉瓦時，按年減少2%。其中，中國風電項目按年升13%，中國太陽能項目增加1.18倍，中國燃煤、熱電聯產及燃氣項目減少2.8%，中國水電項目增34.7%，以及南韓燃氣項目跌16.1%。
單計6月，完成發電量947.1吉瓦時，按年跌21%。當中，中國風電項目增18.5%，中國太陽能項目升84.6%，中國燃煤、熱電聯產及燃氣項目減少22.2%，中國水電項目增12.3%，以及南韓燃氣項目減少43.2%。
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