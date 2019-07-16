今日 22:55
重要通告
港股直擊
昌興國際(00803)公布，預期截至3月底止，全年虧損19億至20億元，上一年度虧損9.61億元。
該公司指出，全年虧損擴大，主要因為收益減少、資產減值及金融資產未變現公允價值虧損。
內地數據報喜 港股V彈乾升
今日信報
國民黨總統初選 韓國瑜壓倒性勝出
IPO集資王寶座 香港拱手讓美國
林日彥
｜
今日信報
期指短線走勢以向淡為主
陳檬
｜
今日信報
枯枝殘雪
新股女王
｜
今日信報
How strong is Xi Jinping really?
Frank Ching｜ EJ Insight
港社企植物豬肉攻入超市 大馬Phuture Food年底越洋挑戰
StartupBeat
【美國】聯儲局來一起托市
王良享
｜
財富管理
涉咬斷警員手指男子提堂 公眾席爆滿
時事脈搏 ｜ 今日 15:43
羅傑斯:市場忽視危機訊號 最糟熊市或將來臨
國際財經 ｜ 今日 17:26
保安局否認擬頒布戒嚴令
時事脈搏 ｜ 今日 12:54
百威煞停上市 摩通大摩料失13億收入
國際財經 ｜ 今日 11:29
百威亞太擱置上市 李小加:尊重企業決定
香港財經 ｜ 今日 11:27
【盤房來料】新股炒作來去如風 入場而眼明手快
即巿股評 ｜ 今日 13:12
東旭苑三房900萬沽 膺綠表居屋王
地產新聞 ｜ 今日 14:55
大埔連儂隧道遭貼日軍旗破壞
時事脈搏 ｜ 今日 11:59
香港民研:楊岳橋民望支持度最高議員
時事脈搏 ｜ 今日 16:17
智慧燈柱基於私隱暫不啟用三功能
時事脈搏 ｜ 今日 17:41
回上
信報簡介 |
服務條款 |
私隱條款 |
免責聲明 |
廣告查詢 |
信報會議中心租賃 |
加入信報 |
聯絡信報
股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。
本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。
信報財經新聞有限公司版權所有，不得轉載。Copyright © 2019 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.
信報財經新聞