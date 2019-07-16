重要通告 港股直擊

恩達集團控股(01480)公布，預期截至6月底止，中期盈利將按年下跌逾50%，去年盈利2949.5萬元。

該公司指出，預期盈利下跌，主要是全球經濟不穩導致銷售訂單減少，銷售單價下調所致。