重要通告 港股直擊

中達集團控股(00139)公布，主要股東陳湘如於昨天及今天，合共收購1395.8萬股，每股平均價0.0828元，涉及金額115.57萬元。

交易完成後，陳湘如的持股量將由15.72%，增加至15.82%。