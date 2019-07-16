重要通告 港股直擊

中國宏橋(01378)公布，發行於2022年到期的3億美元優先無抵押票據，利息為7.125厘。

票據發行所得款項淨額約為2.96億美元。款項將用作若干現有債務再融資及餘額作一般企業用途。