今日 08:57
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港股直擊
中國宏橋(01378)公布，發行於2022年到期的3億美元優先無抵押票據，利息為7.125厘。
票據發行所得款項淨額約為2.96億美元。款項將用作若干現有債務再融資及餘額作一般企業用途。
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