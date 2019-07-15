重要通告 港股直擊

康臣葯業(01681)公布，旗下開發的碘帕醇注射液，分為100ml:30g(I)及100ml:37g(I)兩種規格，已分別獲中國國家藥品監督管理局頒發藥品註冊批件。

上述產品為一種用於計算機斷層掃描的造影劑，適用於所有身體部位病變的造影；其中，100ml:37g(I)的碘濃度屬於中國國內應用最高的碘濃度，特別適用於血管造影，具有相當的技術優勢。

另外，該產品作為非離子碘化造影劑，與其他離子碘化造影劑相比，可以提高顯影質量，增加血管造影、計算機斷層掃描增強圖像和數字化血管減影診斷準確率。