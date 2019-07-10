今日 16:43
重要通告
港股直擊
中廣核電力(01816)公布，今年首6個月，集團核電機組總上網電量近8萬吉瓦時，按年增長11.97%。
其中，陽江核電站上網電量增長最快，按年升29.45%，但寧德核電站則下跌17.87%。
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