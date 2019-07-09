今日 08:52
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港股直擊
世茂房地產(00813)公布，發行於2026年到期的10億美元優先票據，年利率5.6厘。
集團表示，所得款項淨額用於為境外債務再融資及作一般企業用途。票據原則上獲新加坡交易所批准上市及報價。
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