重要通告 港股直擊

世茂房地產(00813)公布，發行於2026年到期的10億美元優先票據，年利率5.6厘。

集團表示，所得款項淨額用於為境外債務再融資及作一般企業用途。票據原則上獲新加坡交易所批准上市及報價。