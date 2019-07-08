今日 16:50
重要通告
港股直擊
中州證券(01375)公布，按中國會計準則，6月淨利潤2304.27萬元(人民幣‧下同)，去年同期則虧損4155.07萬元。
期內，營業收入為1.35億元，按年上升1.79倍。
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