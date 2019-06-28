今日 19:55
重要通告
港股直擊
中國國家文化產業(00745)公布，截至3月底止，全年虧損6590.4萬元，去年同期虧損3.59億元；每股虧損0.67仙，不派末期息。
期內，收益8987.6萬元，按年跌11.15%。
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陸文
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恒昇
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