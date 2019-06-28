香港財經 港股直擊 重要通告

泰國IT企業Platt Nera(01949)今日起招股，每股招股價介乎1.25元至1.55元，發售1億股，其中10%公開發售，90%國際配售，集資額1.25億至1.55億元。

一手2000股，入場費3131.24元。

該公司上市集資所得，其中83.1%用於項目融資；11%用於償還現有借貸；餘下5.9%用作一般營運資金。

該公司今日起招股，7月9日截止認購。股份預期7月16日掛牌上市。

保薦人為浩德融資。

更多新股IPO資訊及集資數據分析，請瀏覽〈港股360〉全新IPO專頁。