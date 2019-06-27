重要通告 港股直擊

吉利汽車(00175)宣布，與花旗環球金融亞洲訂立融資協議，據此，該公司獲延長一筆本金額最高達3億美元為期三年的定期貸款融資。

該筆貸款融資將主要用於現有債務再融資及一般企業用途。