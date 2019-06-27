今日 09:24
重要通告
港股直擊
建成控股(01630)公布截至3月底止全年業績，虧蝕1931.9萬元，每股虧損1.29仙。去年同期純利2728萬元。不派末期息。
期內收入8.51億元，按年增加47.45%。
港交所上市部前主管涉貪被捕
今日信報
3000示威者再圍警總 促盧偉聰對話
兩對香港老夫婦 暢談深圳中山退休生活
譚淑美
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鮑公再企硬 恒指轉拉鋸
恒昇
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中美僵局難破 內銀成打壓目標
陸文
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今日信報
【下半年觀點】靜待好消息
梁振輝
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財富管理
Hong Kong youth’s mixed feelings toward mainland China
Ko Tin-yau｜ EJ Insight
子宮肌瘤是坐出來的
楊明霞中醫師｜ 信健康
FAA發現波音737 MAX潛在新危險
國際財經 ｜ 今日 06:03
警方清場制服一些示威者 有人由救護車送院
時事脈搏 ｜ 今日 05:56
美光撐納指高收0.32% 道指漲百點倒跌
國際財經 ｜ 今日 04:50
控美企偷商業機密 華為敗訴
國際財經 ｜ 今日 05:58
警澄清無派便衣警員假扮示威者破壞警總
時事脈搏 ｜ 今日 08:15
【國際早班車】FAA發現波音737 MAX潛在新危險
國際財經 ｜ 今日 07:01
比特幣再飆逾20% 創18個月高
國際財經 ｜ 今日 03:27
優品360全年多賺11% 息6仙
重要通告 ｜ 昨日 23:11
開市焦點:期結日觀望續濃 留意信義系
港股直擊 ｜ 今日 08:26
期指夜市收報28363 高水141點
香港財經 ｜ 今日 03:31
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