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今日 22:31 重要通告 港股直擊

工蓋:持股上市證券市值較去年底跌68%

工蓋有限公司(01421)公布，近期該公司所持有若干上市證券作為持作買賣投資的市值出現下跌，於今日的總市值約6920萬元，較去年底減少約68%。

此情況可能導致集團錄得持作買賣投資的公平值重大虧損，從而影響其截至今年6月底止財政年度的溢利或虧損狀況。然而，未變現公平值虧損屬非現金項目，將不會影響集團的現金流量。

該公司持有的上市證券，包括中國寶力科技(00164)、鼎石資本(00804)、利寶閣(01869)、星亞控股(08293)及潪㵆發展(08423)。

下載港交所通告原文

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