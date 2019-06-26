今日 08:47
重要通告
港股直擊
易易壹金融(00221)公布截至3月底止全年業績，溢利7037.9萬元，每股盈利12.65仙，不派息。2018年同期虧蝕1.76億元。
期內收入1.31億元，按年下跌34.87%。
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陸文
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