重要通告 港股直擊

大眾金融控股(00626)公布，董事會宣派截至今年12月底止年度，中期股息每股5仙。

股息將於8月7日(星期三)以現金支付。

該公司表示，上述股息不應被視為今年12月底止年度溢利水平的指標。