今日 18:36
重要通告
港股直擊
新興光學(00125)公布，截至3月底止，全年純利7212.4萬元，按年增長12.6%，每股盈利27仙，派末期息10仙。
期內，總收入12.24億元，按年上升22.19%。
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