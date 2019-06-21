今日 16:45
重要通告
港股直擊
美捷滙控股(01389)公布，截至3月底止全年股東應佔虧損99.3萬元，每股虧損0.04仙，不派末期息。2018年度則錄得盈利664.2萬元。
期內，收益1.71億元，按年減少21.29%。
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