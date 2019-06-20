訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 21:09 重要通告 港股直擊

亞信科技推5G系列重點產品

亞信科技(01675)公布，今日在北京的產品發布會上，已發布5G系列重點產品，全面展示其構建的「全域虛擬化、全域智能化、全域可感知」的5G網絡與業務支撐能力。

該公司自去年起開始針對5G業務模式和場景，啟動了新一代業務支撐系統的規劃和預研工作，並在5G網絡智能化、人工智能、平台支撐、大數據、場景計費等領域取得突破性進展。

該公司指出，未來將憑藉領先的5G網絡與業務支撐能力，繼續深化與電訊營運商和大型企業的合作，共建開放、協同的5G生態，共同推動5G「從流量到價值」的實現。

下載港交所通告原文

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。