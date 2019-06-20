今日 20:41
重要通告
港股直擊
HYPEBEAST(00150)公布，截至3月底止，全年盈利6179.8萬元，按年增長36.81%，每股盈利3.09仙；派特別股息0.242仙。
期內，收益6.72億元，按年上升74.56%。
儲局收起耐性 暗示下半年減息
今日信報
李家超5小時質詢5度致歉 不提暴動
佛系女生何珮瑜 坦然說出軌行為
吳雄
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政治震盪會否衝擊本港樓價?
呂梓毅
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今日信報
林鄭毋須更加努力 別再浪費港人時間
林日彥
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今日信報
谷歌灣區78億起樓 10年建兩萬單位
StartupBeat
Does Carrie Lam deserve a second chance?
Michael Chugani｜ EJ Insight
特朗普開展選戰 股市大漲
陸庭龍
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財富管理
林卓廷報案 指李家超以失實資料包庇警員
時事脈搏 ｜ 今日 13:03
【盤房來料】人民幣回勇 炒作受惠板塊仍需小心
即巿股評 ｜ 今日 13:09
未發起升級行動 岑子杰:民陣有招牌有難處
時事脈搏 ｜ 今日 12:17
批修例捲起政治風暴 陳弘毅:本可避免
時事脈搏 ｜ 今日 11:42
商譽減值 中電料中期錄綜合虧損
重要通告 ｜ 今日 16:52
港股午後升幅稍縮 維他奶績後插近6%
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恒指突升逾200點 「三頭馬車」領漲
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戴爾及微軟等廠商反對向電腦徵進口關稅
國際財經 ｜ 今日 09:54
【短線出招】準備部署恒指熊
即巿股評 ｜ 今日 12:05
田北俊:應辭退鼓勵修例行會成員
時事脈搏 ｜ 今日 14:53
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