重要通告 港股直擊

新加坡機電服務供應商坤集團(00924)今日起公開招股，計劃發行2.5億股份，當中10%，即2500萬股在本港公開發售，招股價介乎0.5至0.6元，每手8000股，入場費約4848.37元。下周二截止認購，預計7月5日在本港主板掛牌。

按招股價中間價計算，集資淨額1.075億元，當中42.7%用於收購承建商、15.3%用於招聘額外員工、10.9%用於擴充物業用途、10.0%用於進行電機工程項目初期的前期成本及營運資金需求，餘下則用作購買額外機器及設備等。