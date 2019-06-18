香港財經 港股直擊 重要通告

中國糧食及木片進口商日照港裕廊(06117)宣布招股結果，以近上限1.5元定價，集資淨額5.47億元。該公司原以每股1.37元至1.51元招股。

香港公開發售部分認購不足，僅獲24%認購，未獲認購之公開發售股份已重新分配至國際發售部份，令後者佔比增至97.62%。而國際發售已獲輕微超額認購。

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