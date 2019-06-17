重要通告 港股直擊

天韵國際(06836)公布，與四川發展國際控股、日本住商食品株式會社，於上周四(13日)簽訂一份不具約束力的戰略合作備忘錄。

日本住商食品株式會社是一家日本食品貿易公司，隸屬於住友集團，主要從事零售、餐飲及食品加工業，擬尋求中國境內的產業投資機會。

經過前期考察，各方一致認為四川省農業資源禀賦優良，農產品加工、貿易業務具有廣闊的發展前景，特別是芒果、枇杷、蠶豆等產品在日本及國際市場具有廣闊的市場空間。

按照備忘錄，各方擬對四川特色蔬果等農產品貿易、加工業務開展戰略性合作並表達其相關意願。