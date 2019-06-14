香港財經 港股直擊 重要通告

中國船舶租賃(03877)公布招股結果，以下限1.34元定價，集資淨額19.745億元。該公司原以每股1.34元至1.42元招股。

公開發售部分錄得11.4%認購，未獲認購股份重新分配至國際配售；國際配售獲得略微超額認購。

股份下周一(17日)掛牌。中金為獨家保薦人。

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