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今日 22:25 重要通告 港股直擊

華油能源簽合作協議拓油氣田勘探生產

華油能源(01251)公布，與第四範式(北京)技術簽署戰略合作協議，雙方將就油氣田勘探生產技術服務領域展開合作，共同建設油氣田勘探及生產營運的智慧平台。

根據合作協議，雙方擬在兩方面進行合作，合資成立新的油氣田技術服務公司，結合雙方的行業經驗、油氣田落地服務場景和數據，以及管理與技術能力，打造提供油田勘探生產一體化解決方案的高科技油氣服務公司。

同時，雙方可以利用各自的優勢，在中國選擇有利的油氣田區塊進行試點，聯合進行智慧油田平台建設，並在國內外推廣。

下載港交所通告原文

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