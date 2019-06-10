重要通告 港股直擊

中信股份(00267)公布，有關分拆中信出版集團於A股發行及深圳創業板上市，相關申請已獲中證監通過。

不過，中信出版尚未獲得中證監有關建議發行的書面批覆，建議發行仍受限於若干先決條件。