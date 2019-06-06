重要通告 港股直擊

皇朝傢俬(01198) 引入國資委旗下公司科學城為主要股東。

皇朝原有股東黃書銳等向科學城出售約2.18億股。每股作價1.18元，較停牌前溢價22.92%，涉資約2.58億元。

另外，公司再向科學城配售約4.33億新股。每股作價1.02元，較停牌前溢價6.25%，集資4.42億元，用於還債和興建新廠房等。

完成交易後，科學城將持有皇朝傢俬25.07%股權，與皇朝傢俬主席謝錦鵬為一致行動人，按法例提出全面收購要約，每股作價1.18元，會維持公司上市地位。

皇朝傢俬今早復牌。