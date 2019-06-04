今日 16:35
重要通告
港股直擊
中國恒大(03333)宣布，5月份合約銷售金額約535.3億元(人民幣‧下同)，按年增長約28%。
5月份的合約銷售面積約497.3萬平方米，合約銷售均價每平方米10764元。
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