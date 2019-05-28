今日 08:35
重要通告
港股直擊
雅居樂(03383)宣布，發行6億美元優先永續資本證券，所得款項用於為若干現有債務再融資。
集團將向新交所申請批准證券上市及報價。
貿戰損港出口 跌2.6%六連挫
今日信報
滙豐逆勢唱好 年底見31000
六絕魔咒似成真 基金沽貨迎半年結
陸文
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今日信報
美經濟數據轉差 預言衰退言之尚早
伊馬仕
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今日信報
禍兮福之所倚
新股女王
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今日信報
商業周期擴張或於低通脹下持續
祈連活(John Greenwood)
｜
財富管理
Plan B in a tech cold war, for Huawei and China
Erwin Huang｜ EJ Insight
南豐作坊培訓初創 科技時尚再工業化
StartupBeat
包裹被轉送美國 華為檢視與聯邦快遞關係
國際財經 ｜ 今日 04:27
阿里傳下半年來港籌1560億
國際財經 ｜ 今日 01:34
被封亞洲股神 四叔打造逾5000億上市王國
香港財經 ｜ 昨日 21:14
吉利:貿易摩擦礙消費 料中央推刺激措施
中國財經 ｜ 昨日 21:06
德Metro AG售華業務 傳騰訊阿里等競購
國際財經 ｜ 昨日 23:21
【EJFQ信析】沽壓40個月最大 嚴重超賣近尾聲
即巿股評 ｜ 今日 07:00
郭樹清:內地經濟總體向好金融風險可控
中國財經 ｜ 昨日 21:11
先施全年虧損擴至1.3億
重要通告 ｜ 昨日 21:37
MOS House料全年溢利跌逾七成
重要通告 ｜ 昨日 21:27
有線寬頻供股僅獲54.55%認購
重要通告 ｜ 昨日 22:51
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