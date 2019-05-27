今日 21:37
重要通告
港股直擊
先施(00244)公布，截至2月底止，全年虧損1.32億元，每股虧損0.2元，不派末期息。
去年同期亦虧損9049.7萬元，每股虧損0.22元。
期內，收益3.12億元，按年下跌12.36%。
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