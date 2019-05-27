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今日 08:29 重要通告 港股直擊

【新股追蹤】浦江國際認購不足

內地橋樑纜索供應商浦江國際(02060)公開招股結果，以每股2.68元定價，接近招股範圍每股2.56元至3.55元的下限，集資淨額約4.96億元，售股股東所得款項淨額約1.03億元。

本港公開發售部分認購不足，獲46%認購，啟動回撥機制將未獲認購股份重新分配至國際配售部分，因此，公開發售部分比例降至4.6%，國際配售部分則增至約95.4%。國際配售部分獲足額認購。

集團股份將於明早(28日)在主板掛牌。

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下載港交所通告原文

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