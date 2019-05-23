今日 09:36
重要通告
港股直擊
佳兆業集團(01638)宣布，發行4億美元於2023年到期優先票據，年息11.5厘。
該公司表示，將票據發行所得款項淨額用於現有債務再融資。
華監視器兩大廠恐入美黑名單
今日信報
黃台仰李東昇獲德國難民庇護
中美貿戰兩個劇本下的不同境況
呂梓毅
｜
今日信報
超賣反彈難持久 熱錢短炒不可靠
陸文
｜
今日信報
中港稀土股狂飆 炒作助打貿戰
Is HK tilting from a semi-democracy to a semi-dictatorship?
Michael Chugani｜ EJ Insight
壓力大 增胃癌風險
邵祖德醫生｜ 信健康
風雨飄搖何處避？
梁振輝
｜
財富管理
王毅批美打壓華為 若極限施壓將堅決奉陪
中國財經 ｜ 今日 02:02
松下中止與華為所有業務往來
中國財經 ｜ 今日 09:22
努欽:特朗普與習近平可能6月底會晤
國際財經 ｜ 今日 00:01
美初創企業控華為高層涉偷商業機密
國際財經 ｜ 今日 06:28
科技股再陷恐慌 道指收市挫100點
國際財經 ｜ 今日 05:04
努欽:加徵關稅影響民生 曾諮詢沃爾瑪意見
國際財經 ｜ 今日 00:11
【國際早班車】王毅:美若極限施壓 將堅決奉陪
國際財經 ｜ 今日 07:51
基建會談破裂 佩洛西稱為特朗普「祈禱」
國際財經 ｜ 今日 01:40
美股持續下滑 高通挫逾一成
國際財經 ｜ 昨日 23:15
美國據報研擴大中企黑名單
國際財經 ｜ 今日 06:36
回上
信報簡介 |
服務條款 |
私隱條款 |
免責聲明 |
廣告查詢 |
信報會議中心租賃 |
加入信報 |
聯絡信報
股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。
本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。
信報財經新聞有限公司版權所有，不得轉載。Copyright © 2019 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.
信報財經新聞