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今日 21:34 重要通告 港股直擊

志高逾5億售佛山市廠房

志高控股(00449)公布，出售廣東省佛山市一個物業，作價4.5億元人民幣(約5.12億港元)；同時，獲得拆遷補償3.58億元人民幣(約4.07億港元)。

出售的物業包括若干工業用地，總土地面積約404畝(約26.95萬平方米)，以及地皮上的廠房，總建築面積約13.68萬平方米。

志高控股預計，上述交易錄得未經審核除稅前收益約6.57億元人民幣(約7.47億港元)；交易所得款項淨額用作一般營運資金，使該集團能夠增強其資金狀況以應對即將到來的空調銷售旺季。

下載港交所通告原文

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