今日 20:49
重要通告
港股直擊
國際娛樂(01009)預期，截至3月底止，全年可能錄得盈利，上一年度則虧損6727.8萬元。
該公司稱，業績扭虧，主要由於期內收購Wigan集團部分已發行股本確認一次性收益，以及投資物業公平值虧損減少。
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