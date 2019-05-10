重要通告 港股直擊

萬景控股(02193)預料，截至今年3月底止，全年淨利潤按年減少約80%以上，上一年度盈利700.7萬元。

該公司指出，全年盈利急挫，主要因為市場形勢不景氣及業內競爭激烈加劇，令收益及毛利大幅下跌。