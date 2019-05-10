訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 12:23 重要通告 港股直擊

港半島酒店首季可出租客房收入跌12%

大酒店(00045)公布，今年首季香港半島酒店的出租率70%，按年下跌10個百分點；平均房租增1.8%至5989元；平均可出租客房收入跌11.72%至4164元。

期內，其他亞洲地區的半島酒店出租率按年升2個百分點至72%；平均房租2604元，升3.52%；平均可出租客房收入1885元，跌0.84%。

至於歐美半島酒店方面，出租率按年增加6個百分點至57%；平均房租升3.09%至5773元，平均可出租客房收入減少6.49%至3283元。

出租物業方面，住宅的出租率按年升2個百分點至97%，每平方呎每月平均收益48元，升4.35%；商場出租率則微跌1個百分點至87%，每平方呎每月平均收益167元，跌2.91%；辦公室的出租率升6個百分點至100%，每平方呎每月平均收益升6.78%至63元。

該公司董事總經理兼行政總裁郭敬文表示，公司今年首季的酒店營運表現偏軟，反映酒店業季節性的狀況。香港半島酒店平均房租錄得輕微上升，惟平均可出租客房收入及入住率則有所下跌。集團的商用物業包括山頂凌霄閣，以及淺水灣綜合項目，則得益於高水平的出租率以及住宅租金收入，為集團提供穩定的收益。

展望未來，郭敬文指出，仍對今年內的香港旅遊業市場感到審慎樂觀。本港的高級住宅租賃情況穩定，惟零售租金收入前景續欠明朗。 山頂纜車的升級工程正在進行中，需要暫停服務約3個月，將會影響集團第二季度的業績。

下載港交所通告原文

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。