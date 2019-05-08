瑞安房地產(00272)公布，4月合約銷售額9.61億元(人民幣．下同)，按年增長1.31倍。其中，住宅物業銷售額9.24億元，商業物業銷售額3700萬元。
4月已出售建築面積5.58萬平方米及85個車位，物業銷售均價為每平方米1.72萬元。
今年首4個月，累計物業銷售額18.18億元，按年下跌11.49%；出售總建築面積10.14萬平方米，平均售價為每平方米1.79萬元，期內售出212個車位。
同時，截至4月底止，錄得認購銷售總額8.79億元，預計將陸續於未來月份轉成正式合約物業銷售。
瑞安房地產(00272)公布，4月合約銷售額9.61億元(人民幣．下同)，按年增長1.31倍。其中，住宅物業銷售額9.24億元，商業物業銷售額3700萬元。
4月已出售建築面積5.58萬平方米及85個車位，物業銷售均價為每平方米1.72萬元。
今年首4個月，累計物業銷售額18.18億元，按年下跌11.49%；出售總建築面積10.14萬平方米，平均售價為每平方米1.79萬元，期內售出212個車位。
同時，截至4月底止，錄得認購銷售總額8.79億元，預計將陸續於未來月份轉成正式合約物業銷售。
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