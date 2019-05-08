重要通告 港股直擊

金誠控股(01462)公布，該公司近日收到兩名借款人，要求該公司即時還款及提前還款的通知，分別涉及貸款金額1.2億元及1750萬歐羅。

董事會預期，上述還款通知將對該公司的整體財務及營運狀況產生重大影響，正尋求有關貸款的法律意見。

由於該公司仍無法與主席及控股股東韋杰、執行董事徐黎雲聯繫，以及黃金定已辭任執行董事、公司秘書、財務總監，董事會認為，該公司不能夠維持適當的董事會的運作以確保符合上市規則。

該公司將採取合適措施以完全遵守上市規則，直至港交所信納為止，因此繼續停牌。