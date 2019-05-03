重要通告 港股直擊

榮暉國際(00990)公布，按每兩股供一股方式，每股供股價0.1元，發行39.47億股，淨籌3.94億元。

供股股份佔擴大後已發行股份約33.3%；每股供股價較今天收報0.117元，折讓14.53%。

該公司指出，供股所得款項淨額，擬用於結付7月到期的鐵礦石裝運合約款項。該公司將視乎分銷及貿易業務的表現、市場概況、客戶訂單數量及管理層進一步取得合約的能力，繼續審視資金需要。若遇上合適的時機，或會進一步籌集資金，而任何進一步所得款項預計用於發展貿易業務。