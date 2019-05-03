重要通告 港股直擊

神威藥業(02877)公布，截至今年3月底止，首季營業額6.36億元(人民幣‧下同)，按年減少5.07%。

其中，注射液產品營業額2.9億元，按年跌21.4%；軟膠囊產品營業額1.1億元，升12.2%；顆粒劑產品營業額8500萬元，減少27.4%；中藥配方顆粒產品營業額飆升1.17倍至1.17億元，其他劑型產品營業額增6.3%至3400萬元。

以產品劑型分析，注射液、軟膠囊、顆粒劑及中藥配方顆粒產品，分別佔首季營業總額約45.6%、17.3%、13.4%及18.4%。